مرشحو الرئاسة يرحبون بنجاح الوساطة المصرية فى إعلان الهدنة بغزة.. إنفوجراف

رحب المرشحون في انتخابات رئاسة الجمهورية بنجاح الوساطة المصرية فى إعلان الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز تصريحات مرشحى الرئاسة بعد بنجاح الوساطة المصرية فى إعلان الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

عبد السند يمامة

• الإعلان عن هدنة فى فلسطين، ووقف إطلاق النار برعاية مصرية، يمثل أول انتصار حقيقى للقضية الفلسطينية

• مصر لم تألو جهدا منذ اليوم الأول لخدمة القضية الفلسطينية

• يطالب بالتحقيق فى الانتهاكات الإسرائيلية

•مصر قدمت وتقدم كل ما يمكن لمساندة أهالينا فى غزة منذ السابع من أكتوبر

• نطالب بالتحقيق الفورى فيما ارتكبته إسرائيل من مجازر بحق الشعب الفلسطينى

حملة المرشح الرئاسى حازم عمر

• نثمن الجهود المصرية للتوصل إلى هدنة إنسانية فى قطاع غزة

• الهدنة فرصة لالتقاط الأنفاس ودخول المساعدات الإنسانية بكل أنواعها وأشكالها

•تساعد على وتيرة علاج المصابين ووقف معاناة أهالينا فى فلسطين

• لا حل للأزمة الفلسطينية إلا من خلال إقامة السلام الشامل الذى يكمن فى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران

• إعلان الهدنة فى قطاع غزة بوساطة مصرية قطرية أمريكية، يؤكد أن مصر ستظل هى الدولة صاحبة الثقل الاستراتيجى الأكبر فى الملف الفلسطينى

• رفض مصر لكل مبادرات تمرير سيناريو التهجير كان داعمًا كبيرًا لثبات الشعب الفلسطينى

•الشعب الفلسطينى انتصر فى هذه الحرب رغم ارتقاء آلاف الشهداء من الأطفال والنساء، لأن إرادته لم تكسر، ولم يهجروا من أراضيهم مهما قُدم من أثمان باهظة.