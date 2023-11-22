محلل سياسى أمريكى: شعبية بايدن تراجعت إلى أقل مستوى لها بسبب دعم إسرائيل في حرب غزة

كتب أحمد عرفة

قال مالك شرقاوى المحلل السياسى الأمريكي، إن من أسباب الهدنة الإنسانية وموافقة الجانب الإسرائيلي عليها هو عدم الوصول إلى أي حلول على الأرض من خلال العمليات العسكرية وتكبد إسرائيل الكثير من الخسائر التي لم يعلن عنها، بجانب أن هناك ضغوط من جانب أهالى المحتجزين على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وأضاف المحلل السياسى الأمريكي، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن هناك تسريبات خرجت للنور خلال الأيام الماضية أن طائرات إسرائيلية هي من قتل المترددين على الحفل في إسرائيل وليس الفصائل الفلسطينية كما زعمت إسرائيل.

وأشار ماك شرقاوى، إلى أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجعت إلى أقل مستوى لها بسبب دعم إسرائيل في حرب غزة، وهناك 24 عضوا في الكونجرس الأمريكي طالبوا بوقف إطلاق النار في غزة .