محافظ المنوفية يلتقى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية والمنسق العام للتحالف الوطنى.. صور

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والدكتور ممدوح العربى المنسق العام للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالمحافظة، وذلك على هامش حضور فاعليات مؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالمنوفية الأول تحت شعار " انزل.. شارك.. صوتك أمانة "، بحضور نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية، الدكتورة سحر عبد الستار مقرر المجلس القومى للمرأة وعميد كلية الحقوق بجامعة مدينة السادات، وممثل الأوقاف بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

رحب محافظ المنوفية بالحضور، مشيراً إلى أهمية الدور البارز للتحالف الوطنى فى دعم جهود الدولة فى خدمة المجتمع كونه شريكا فاعلا فى النهوض بالإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توعية المواطنين، بأهمية المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة كحق وواجب وطنى باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية ورسالة حضارية ترسخ قيم المواطنة والانتماء والسلم المجتمعى.

وعقب الاستقبال، أناب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد فاعليات مؤتمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالمنوفية بإستاد الجامعة بشبين الكوم.

بدأ الحفل بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، وفى كلمته أكد المنسق العام للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالمحافظة أننا نعيش حالياً فترة من أكثر الفترات استقراراً وأمناً بالرغم من المرور بالعديد من التحديات والصعوبات، مؤكداً أن الدولة المصرية قد قطعت شوطاً كبيراً نحو التنمية المستدامة فى كل المجالات المتنوعة وواجبنا اليوم أن نساهم جميعاً مساهمة إيجابية لاستمرار مسيرة النجاح حتى نجنى ثمار ما تم غرسه ووضع أساساته خلال السنوات الماضية.

وأشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن التحالف يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أهمية المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات المقبلة للوقوف بجوار الوطن بما يعكس الروح الوطنية التى يتمتع بها أبناء وشعب المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية للنهوض بمصرنا الحبيبة، مقدماً الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لجهوده الملموسة ودعمه المتواصل لمنظمات العمل الأهلى والتنموى فى خدمة المجتمع والمواطنين.