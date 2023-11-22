محافظ المنوفية وكيلا لعروس يتيمة من فتيات مؤسسة البنات بشبين الكوم

فى لفتة إنسانية طيبة، شارك اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية حفل زفاف إحدى فتيات مؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية الهلال الأحمر بمدينة شبين الكوم، وذلك وفاءً لوعده بمشاركتها فرحتها فى إتمام عرس زواجها وإدخال البهجة والسرور على قلبها وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع تلك الفئات وتلبية احتياجاتهم لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم، جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، محمد موسى رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر، ومحمد جمعة مدير مديرية التضامن الاجتماعى.

ووسط أجواء من الفرحة والبهجة، شهد محافظ المنوفية مراسم عقد القران كوكيل عن العروس، مقدمًا خالص تهانية القلبية للعروسين، داعيًا المولى عزوجل أن يتمم زواجهم على خير وأن يجعله زواجًا مباركًا، وحرص المحافظ على إلتقاط الصور التذكارية مع العروسين موصيًا زوجها بالمعاملة الحسنة والحفاظ عليها، ومؤكدًا لهم على دعمه الكامل والوقوف بجانبهم لتحقيق حياة أسرية كريمة وصالحة تنعم بالحياة السعيدة.

وأشار المحافظ، إلى أن تنظيم حفل الزفاف يأتى فى إطار الشراكة الفعالة بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدنى فى تعظيم دور العمل الخيرى وتعزيز أواصر التراحم بين مختلف فئات المجتمع، جدير بالذكر وعقب زياراته الميدانية لدور الأيتام، قد التقى محافظ المنوفية بتلك الفتاة وقدم لها مساعدات مالية وعينية للمساهمة فى استكمال مستلزمات الزواج دعمًا لها، مشيرًا إلى أن المحافظة قد تكفلت بكافة مصاريف حفل الزواج بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر دعمًا لها فى بناء حياة أسرية جديدة.

وأهدى العروسين محافظ المنوفية صورة شخصية "بورترية " تقديرا لدعمه الكامل لهم ولما لمسوه من اهتمام وتقديم يد العون والمساهمة فى تخفيف أعباء الزواج عن كاهلهم، مثمنين الدور الأبوى للمحافظ فى رعايته الشاملة لأبنائه الأيتام وحرصه على التواصل المباشر والدائم معهم من أجل تلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.