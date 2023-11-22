مجلس أمناء وآباء ومعلمى كفر الشيخ: سننظم 3 مؤتمرات لدعم المرشح الرئاسى السيسى

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بكفر الشيخ، مؤتمرا شعبياً بالمسرح المدرسي، برئاسة الدكتور طارق عمارة، نائب رئيس المجلس الأعلى للأمناء على مستوى الجمهورية، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ.

وأكد الدكتور طارق عمارة، رئيس مجلس الأمناء، أن مجلس الأمناء والآباء، أنه يناشد أهالي كفر الشيخ، بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، وأنه يراهن على الحضور الكبير خلال انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة من قبل أهالى المحافظة، مطالبا بنشر هذه الثقافة داخل المدارس وبين أفراد المجتمع، معلناً عن تنفيذ 3 مؤتمرات أخرى قادمة قبل بداية الانتخابات الرئاسية، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، رئيسا للجمهورية.

وأضاف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المشاركة في الانتخابات المقبلة، واجب وطنى، وتعد المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر من قبل جميع فئات المجتمع، واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا أصيلا بالدرجة الأولى، وتأكيدا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار، مؤكداً أن للمشاركة الانتخابية أهمية كبرى فى تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالأوطان.