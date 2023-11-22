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فريد زهران يعد بإقرار خطة التنمية الاجتماعية للأقاليم حال فوزه بالرئاسة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 04:30 ص
فريد زهران يعد بإقرار خطة التنمية الاجتماعية للأقاليم حال فوزه بالرئاسة فريد زهران
سمر سلامة

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تنطلق رؤية البرنامج الانتخابي للمرشح فريد زهران، فى العدالة الاجتماعية، من ضرورة تبني برامج اجتماعية للضمان والحماية تعكس دور الدولة في تقليل الفوارق، ودعم المساواة الاجتماعية، وتمكين الفئات الأكثر فقرا واحتياجا من تخطي عقبة الفقر؛ وذلك من خلال:

تطوير استثمارات أموال التأمين الاجتماعى بشكل آمن ومربح، مع ضمان تمثيـل أصحاب المصلحة بمجالس الأمناء والإدارات المختصة بإدارة أموال التأمين والمعاشات، بالتوازي مع إقرار الحد الأدنى للمعاش، مع ربط الحدود الدني للمعاشات التقاعدية بمستوى التضخم ومنظومة الأجور.

كما أعلن المرشح التزمه بإقرار خطة التنمية الاجتماعية للأقاليم خلال العام الأول 2024؛ لتعزيـز التخطيط للتنمية في المناطق النائية والأكثر فقرا، ورفع مستوى المساحـة المأهولة من الأقاليم الأقل كثافة.







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