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عودة مياه الشرب لمدينة أسوان الجديدة بعد انقطاع 12 ساعة للصيانة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 08:28 م
عودة مياه الشرب لمدينة أسوان الجديدة بعد انقطاع 12 ساعة للصيانة أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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عادت مياه الشرب مرة أخرى لمدينة أسوان الجديدة، بعد انقطاع اليوم، الأربعاء، استمر لمدة 12 ساعة بسبب القيام بأعمال صيانة بعد عطل مفاجئ فى المأخذ.
 
وأكد جهاز مدينة أسوان الجديدة، متمثلاً فى إدارة التشغيل والصيانة، فى بيانٍ له، أنه نظراً لوجود عطل مفاجئ بمأخذ محطة المياه الرئيسى بالمدينة أدى إلى انقطاع المياه بشكل مفاجئ وجارى إصلاح العطل وسيتم التشغيل فور الانتهاء.
 
ومن المقرر قطع المياه مرة أخرى عن المدينة بالكامل، لاستكمال أعمال الصيانة فى مأخذ المياه الرئيسى بمدينة أسوان الجديدة.
 
وفى سياق آخر، تشهد مدينة أسوان الجديدة، استعدادات مكثفة لمواجهة الأزمات والطوارئ التى قد تحدث نتيجة العوامل الطبيعية وتغيرات المناخ، من خلال نشر مخيمات الإيواء التى تجهزها محافظة أسوان.
 
 
 
 






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