علاج الإمساك عند الأطفال بطرق طبيعية منها زيادة شرب الماء

كتبت فاطمة خليل

الإمساك مشكلة شائعة تصيب الكثير من الأطفال، وتعنى مواجهة صعوبات فى إخراج البراز بأن يكون أقل من 3 مرات فى الأسبوع، وفى هذا التقرير نتعرف على بعض العلاجات المنزلية الفعالة للإمساك عند الأطفال، بحسب موقع "unity point".

علاج الإمساك عند الأطفال

تدليك البطن بالنسبة للرضع والأطفال الصغار، من الإجراءات الرائعة للمساعدة فى إخراج البراز.

استخدم المسهلات الطبيعية الأطعمة التى تساعد فى علاج الإمساك عند الأطفال تشمل البرقوق والتفاح والكمثرى.

تحتوى الفاكهة على سكر يسمى "السوربيتول"، والذى يسحب الماء إلى الأمعاء ويلين البراز، قدمى هذه الأطعمة مع الماء للمساعدة فى تسهيل حركة الأمعاء.

زيادة شرب الماء

تناول الماء يحافظ على رطوبة الجسم، ما يجعل إخراج البراز أسهل.

زيادة الألياف

قم بإطعام طفلك نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف من خلال تناول خمس حصص من الفواكه والخضراوات يوميًا، إقران ذلك بشرب الكثير من الماء.

الأطعمة المصنعة أو الغنية بالدهون وعادات الأكل غير الصحية يمكن أن تؤدى إلى العديد من المشاكل الصحية، بما فى ذلك الإمساك.

تقليل الألبان

الإفراط فى تناول منتجات الألبان، وخاصة الحليب، يمكن أن يسبب الإمساك، ويعاني العديد من الأطفال من حساسية تجاه البروتينات الموجودة في حليب البقر، ومنتجاته الأخرى مثل الجبن أو الجبن القريش.