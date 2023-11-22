طقس مشمس بالبحر الأحمر وظهور جزئى للغيوم بمناطق مختلفة.. صور

وكانت كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 22 نوفمبر حتى الإثنين المقبل 27 نوفمبر 2023، وانخفاض بدرجات الحرارة ليلا، حيث متوقع أن تشهد البلاد طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء .



جانب من حالة طقس البحر الأحمر



حالة الطقس



طقس البحر الأحمر