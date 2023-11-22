طقس مشمس بالبحر الأحمر وظهور جزئى للغيوم بمناطق مختلفة.. صور

شهدت محافظة البحر الأحمر طقس مشمس على أغلب الانحاء، بينما ظهرت الغيوم فى سماء المدن الشمالية بشكل جزئى، كذلك شهدت حالة البحر الأحمر هدوء فى حركة الأمواج والرياح مما ادى الى رواج فى الحركة البحرية السياحية، حيث أبحرت اللنشات السياحية منذ ساعات الصباح الباكر نحو الجزر البحرية المختلفة.
وكانت كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 22 نوفمبر حتى الإثنين المقبل 27 نوفمبر 2023، وانخفاض بدرجات الحرارة ليلا، حيث متوقع أن تشهد البلاد طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء .
جانب من حالة طقس البحر الأحمر
حالة الطقس
طقس البحر الأحمر
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