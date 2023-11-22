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طقس الإسكندرية اليوم.. مائل للبرودة ليلا والصغرى تسجل 15 درجة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 11:00 ص
طقس الإسكندرية اليوم.. مائل للبرودة ليلا والصغرى تسجل 15 درجة طقس الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء، حالة من الطقس المعتدل فى درجات الحرارة صباحا، ويكون مائل للبرودة ليلا ،وتسجل درجات الحرارة العظمى  25 والصغرى 15 درجة.
 
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشمالية الشرقية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء، مائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
 
ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على السواحل الشمالية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 15، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14.
 
 
درجات الحرارة المتوقعة في الإسكندرية
درجات الحرارة المتوقعة في الإسكندرية

طقس الإسكندرية اليوم ودرجات الحرارة الصغري والعظمي
طقس الإسكندرية اليوم ودرجات الحرارة الصغري والعظمي

طقس ودرجات الحراره في الإسكندرية
طقس ودرجات الحراره في الإسكندرية

طقس الإسكندرية ودرجات الحرارة اليوم
طقس الإسكندرية ودرجات الحرارة اليوم
 
 






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