طريق التهدئة يبدأ من مصر فى عدد "اليوم السابع" غدا

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، الخميس، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتى تمثل أبرزها اتفاق الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تحت عنوان "طريق التهدئة يبدأ من مصر".

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