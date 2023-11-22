ضبط 370 عبوة دواء بيطرى بالشرقية لـ36 صنفا مخالفا

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية الطب البيطري بالشرقية، 370 عبوة دواء لـ 36 صنفا دوائيا بيطريا مخالفا فى حملات تفتيشية على مراكز بيع الأدوية البيطرية بمراكز الزقازيق و الحسينية.

وأشار دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى قيام إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز الزقازيق والحسينية،وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 370 عبوة لـ 36 صنف ما بين أدوية مخالفة ومحظورة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتم المرور على مركز بيع أدوية بيطرية مرخص والأدوية غير سليمة بمركز الزقازيق والمرور على مركزى بيع أدوية بيطرية غير مرخصين والأدوية غير سليمة بمركز الحسينية وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.