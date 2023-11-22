اليوم السابع
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الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 12:01 م
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ضبط 2000 عبوة ملح طعام مغشوش خلال حملة تموينية فى البحيرة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 11:20 ص
ضبط 2000 عبوة ملح طعام مغشوش خلال حملة تموينية فى البحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية  بتكثيف الرقابة على الأسواق ، والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات  من إجل ضبط الاسعار، وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين. 
 
وفى هذا السياق، شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات مكثفة على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية والمغشوشة.
 
 
وأسفرت الحملة، عن  ضبط 2000عبوة ملح طعام مغشوش وغير مطابق للمواصفات، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة المختصة للتحقيقى فى الواقعة.
 
 
اشرف على الحملة التموينية المحاسب مجدى الخضر  وكيل وزارة  التموين. وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

 







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