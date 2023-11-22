اليوم السابع
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الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 12:34 م
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ضبط سائق بالأقصر بحوزته 1000 لتر سولار بالسوق السوداء

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 11:55 ص
ضبط سائق بالأقصر بحوزته 1000 لتر سولار بالسوق السوداء جريمة تهريب السولار- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر  من ضبط (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر) حال قيادته سيارة نقل بدائرة مركز شرطة طيبة محمل عليها (5 براميل سولار "وزنوا 1000 لتر سولار") بدون أوراق تدل على مصدرها، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء للعاملين فى إحدى المحاجر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.






القبض على سائق

تهريب سولار

اخبار الحوادث

السوق السوداء




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