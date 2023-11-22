صادرات مواد البناء ترتفع 20% لتسجل 6.2 مليار دولار أول 9 أشهر من 2023

كتب إسلام سعيد

أعلن المجلس التصديري لمواد البناء أن إجمالى صادرات القطاعات المندرجة تحت مظلة المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء للفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 بقيمة وقدرها 6 مليارات و279 مليون دولار مقارن بنفس الفترة لعام 2022 بقيمة قدرها 5 مليارات و228 مليون دولار بزيادة بنسبة 20%.

شهدت قيمة صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء المصرية نموا بنسبة 18% خلال الـ 8 أشهر من 2023، لتسجل 5،58 مليار دولار في مقابل 4،72 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022.

وسجلت قطاعات الصناعات المعدنية ارتفاع بنسبة 20% لتبلغ 3.777 مليون دولار في مقابل 3.135 مليار دولار، وقطاعات مواد البناء بنسبة 14% لتبلغ 1.803مليار دولار في مقابل 1.585مليار دولار.

وسيطرت إيطاليا على 10% من إجمالي صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء المصرية خلال الفترة من «يناير- أغسطس 2023» لتسجل 561 مليون دولار فى مقابل 449 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022، بنمو 25%.

واحتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني بقائمة أكبر 10دول مستوردة لمواد البناء المصرية بقيمة 445 مليون دولار في مقابل 516 مليون دولار بتراجع 14%.

وقفزت قيمة صادرات مصر من مواد البناء لسويسرا بنسبة 34620% لتبلغ 157مليون دولار في مقابل 452 ألف دولار، ولتركيا لنحو 407 ملايين دولار في مقابل 149مليون دولار بنسبة 174%، ولرومانيا لنحو 167 مليون دولار في مقابل 59 مليون دولار بنمو 184%.