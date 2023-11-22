شركة مياه الدقهلية تعلن حاجتها لعدد من الوظائف.. اعرف الشروط والأوراق

الدقهلية شريف الديب - محمد الحبشى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية عن حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة سائق معدات ثقيلة "لودر - حفار على عجل - حفار على كتينة".

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة على النحو التالى:

1. أن يكون المتقدم من أبناء المراكز الآتية والمقيمين بها [ المنصورة ومحلة دمنة - أجا - السنبلاوين - تمى الأمديد - طلخا - نبروه - بلقاس والستامونى - شربين - جمصة - الكردى وميت سلسيل - بنى عبيد - دكرنس - منية النصر - المنزلة - الجمالية - المطرية ] وفقاً لبطاقة الرقم القومى الصادرة فى تاريخ سابق للإعلان.

2. ان يكون المتقدم من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل.

3. ألا يزيد السن عن 40 عاماً فى تاريخ نشر الإعلان.

4. أن يجيد المتقدم القراءة والكتابة ويثبت ذلك بشهادة ( محو أمية أو مرحلة من مراحل الشهادة الإبتدائية أو الشهادة الإعدادية ).

5. أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات أو أعفى منها قانوناً.

6. ان يتقدم بإقرار كتابى موثق حال التعاقد معه بعدم المطالبة بأى تسويات بالمؤهل الأعلى سواء كان حاصل عليه قبل الخدمة أو حصل عليه أثناء الخدمة.

كما أوضحت الشركة الشروط العامة وطريقة تقديم الطلبات لشغل الوظيفة كما يلى:

1. أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة وفى أى فرع من فروع الشركة.

2. اجتياز الاختبارات التى يتم تحديدها بمعرفة الشركة.

3. أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبى بمعرفة الجهة الطبية التى تحددها الشركة

4. سوف يتم اختيار المتقدمين وفقا لترتيب النتيجة النهائى وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بالشركة.

5. يتم تقديم الطلبات الكترونيا على النموذج المعد فقط على الموقع الالكترونى للشركة ( www.dkwasc.com.eg ) خلال مدة أقصاها 24 ساعة من تاريخ نشر الإعلان.

6. لن يلتفت لأى طلبات ترد للشركة باليد أو البريد أو سبق تقديمها.

7. يلتزم المتقدم شخصياً بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها.

8. سيتم الاعلان عن موعد ومكان الاختبارات على موقع الشركة الالكترونى والشركة غير ملزمة بإخطار المتقدمين بالبريد بميعاد ومكان الاختبار.

للتقديم من خلال موقع الشركة، عبر الرابط التالي: https://www.dkwasc.com.eg/jobs/2023/job3_driver/stage1/