رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: 25 مليون يورو زيادة بمنحة تطوير التعليم الفنى

كتبت: هناء أبو العز

أعلن كريستان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة عن زيادة المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبى لتطوير التعليم الفنى فى مصر بقيمة 25 مليون يورو من خلال خمسة مشروعات تتعلق بالتدريب ودعم طلاب التعليم الفني، ودعم المؤسسات والمشروعات فى مصر، وتنمية المهارات وتحسين البنية التحتية، بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم، والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى.

وأكد برجر خلال افتتاحه فاعليات ورشة العمل الأولى لبرنامج الإتحاد الأوروبى ومؤسسة أوريسموس لتطوير التعليم الفنى وتنمية ودعم مهارات الشباب فى مصر، أن مصر مكون هام فى برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم الفني.

وأوضح السفير الأوروبى، أن حجم المنحة كان 116 مليون يورو تم إضافة 25 مليون يورو إليها في إطار سعى الاتحاد الأوروبى تعزيز فرص العمل وتطوير مهارات العمالة فى الدول المحيطة بالإتحاد الأوروبى من بينها مصر التى تلعب دور هاماً فى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي فى العديد من المجالات.

وقال بيرجر، إن مشروعات التعاون فى هذا الصدد ستزداد خلال الأعوام القادمة، مؤكدا أنها تمثل شراكات ناجحة بين مصر والاتحاد الأوروبى، كما أن الاتحاد الأوروبي سيمول فى الفترة القادمة 5 مشاريع لتطوير التعليم الفنى بالشراكة مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى حتى نتمكن من التطبيق مع بداية عام 2024.

من جانبه، الدكتور عمر بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى بوزراة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن استراتيجية الوزارة ارتكزت خلال السنوات الماضية على تطوير التعليم الفنى من خلال تعزيز التنافسية وتطبيق مناهج الجدارات ( المهارات) موضحاً أن وزارة التربية والتعليم فى حاجة لتعزيز وتدريب المعلمين فى 270 مدرسة تضم 2,3 مليون طالب وطالبة إضافة إلى ما يقرب من 700 ألف طالب موجودين فى مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل والصحة وباقى الوزارات.

وأشار بصيلة أن الوزارة تمكنت من تطوير 95 برنامج يتم تطبيقها حالياً فى 195 مدرسة كما أن الوزارة الآن لديها 71 مدرسة تكنولوچية تطبيقية وذلك من أجل تطوير التعليم الفنى التقليدى.

وأضاف أن الوزارة بدأت فى تطوير المناهج المختصة بقطاع التعليم التجارى بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل إضافة إلى شراكة القطاع الخاص فى تطوير المناهج المخصصة للتعليم الزراعى.

وقال الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للتعليم الفنى أن الوزارة قدمت مشروع لنقابة التكنولوچيين وخاطبت الجهاز المركزى التنظيم والإدارة لتحديد التوصيف الوظيفى لخريجي الجامعات التكنولوچية لمنحهم أكواد تسمح بالتوظيف للخريجين كمؤهل عالى لنجاح التجربة.

وأضاف أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء جامعة تكنولوچية فى كل محافظة تستعد الوزارة لبناء 17 جامعة تكنولوچية جديدة فى المحافظات التى لا توجد بها جامعات لتغطي شبكة الجامعات التكنولوجية فى كافة محافظات الجمهورية، مؤكدًا أهمية المُضي قدمًا فى هذا النوع من الجامعات كونها تلبى حاجة حقيقية للدولة.

وأكد أن القطاع التكنولوجي في الوزارة يعكف حالياً على وضع دراسة خاصة بإنشاء الجامعات الجديدة، وذلك بالتنسيق مع مجلس الوزراء ورجال الصناعة ودراسة احتياجات الدولة من البرامج الجديدة التي سيتم وضعها بناء على احتياجات كل منطقة من خريجين تخدم الصناعة وسوق العمل.

وأوضح أن الدراسة ستكون شاملة واضحة على أسس علمية مدروسة بعناية، بالتعاون مع عدد من الجهات، وذلك لمواصلة جهود نجاح منظومة الجامعات التكنولوجية، مشيرا إلى أن إنشاء عدد جديد من الجامعات يأتي بناء على الإقبال الكبير من الطلاب على تلك الجامعات التي تخدم سوق العمل في الأساس.

وأضاف أن الجامعات الجديدة ستكون بالمناطق الصناعية في المحافظات التي لا توجد بها جامعات تكنولوجية، مؤكدا أن سوهاج والعبور والبحيرة وأسوان والسويس على رأس المناطق التي ستكون بها الجامعات.