رئيس جامعة سوهاج يعلن فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير

سوهاج - محمود مقبول

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير فى دورتها الرابعة 2024، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، وتستهدف كافة أبناء مصر فى الداخل والخارج فى الفئة العمرية الأولى من 5 إلى 2 عاماً، والفئة العمرية الثانية من 12 وحتى 18 عاماً، ويستمر التقدم للجائزة حتى 31 من ديسمبر 2023.

وأشاد النعماني، بمدى الاهتمام غير المسبوق بأطفال مصر والنشء الموهوبين والمتفوقين وتخصيص جائرة الدولة للمبدع الصغير، تشجيعاََ للمواهب الإبداعية بكافة المجالات الثقافية والفنية والابتكارية، مؤكداً على أن الجائزة لا تقتصر على قيمتها المادية فقط، بل تسعي القيادة السياسية من خلال وزارة الثقافة إلى دعم مبدعيها الصغار وتوفير الرعاية الكاملة للفائزين، من خلال صقل قدراتهم الإبداعية وتطوير مهاراتهم، وأيضاً حثهم على بذل المزيد من الجهد والابتكار.

وأوضح رئيس الجامعة، أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تتضمن مجالات القصة القصيرة، الشعر، التأليف المسرحي، الرسم، العزف على آلة الكمان أو التخت الشرقي أو العود أو الناي، بالإضافة إلى مجالات الغناء، تصميم التطبيقات والمواقع الإلكترونية، الابتكارات العلمية، مشيراً إلى أنه على المتقدمين الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة واتباع التعليمات والشروط المعلن عنها. https://www.ckp.eg