اليوم السابع
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الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 03:13 م
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رئيس جامعة بنها يتفقد المدينة الجامعية بطوخ للاطمئنان على الخدمات الطلابية.. صور

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 03:01 م
رئيس جامعة بنها يتفقد المدينة الجامعية بطوخ للاطمئنان على الخدمات الطلابية.. صور جانب من الجولة
القليوبية - إبراهيم سالم

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أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية مفاجئة بالمدينة الجامعية بطوخ، وذلك بحضور الدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية، والدكتور طه عاشور مشرف المدينة الجامعية بطوخ.
 
واطمأن رئيس الجامعة، خلال الجولة ولقائه بالطلاب، على مستوى الخدمات المقدمة لهم داخل المدينة الجامعية، حيث تفقد المطابخ، المطاعم، مخازن الأغذية.
 
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى، أن قطاع المدن الجامعية حريص على العمل على راحة الطلاب وذلك من خلال تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية سواء في التغذية أوالإسكان أوالرعاية الطبية والاجتماعية.
 
 
جانب من الجولة
جانب من الجولة

جولة رئيس جامعة بنها
جولة رئيس جامعة بنها

رئيس جامعة بنها يتفقد المدينة الجامعية
رئيس جامعة بنها يتفقد المدينة الجامعية

 







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