خطوة بخطوة.. اعرف إزاى تنقل رخصة محل فى حالة التنازل

كتبت مرام محمد

بإجراءات سريعة وسهلة استطاعت المراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية أن تحسن من مستوى الخدمات التى يحصل عليها المواطنون من المحليات، وتبسيطها وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خطوات وإجراءات الحصول على إحدى الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية لأصحاب المحال، وهي خدمة نقل رخصة إشغال طريق (فى حالة التنازل).



إجراءات نقل رخصة إشغال طريق (فى حالة التنازل): - التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

- استلام الخدمة.



المستندات المطلوبة لنقل رخصة إشغال طريق (فى حالة التنازل): - رخصة إشغال الطريق الصادرة.

- الإيصال الدال على سداد رسم النظر.

- عقد تنازل عن الترخيص بالإشغال من المتنازل إلى المتنازل إليه.

- صورة بطاقة الرقم القومى للمتنازل والمتنازل إليه.

جديرٌ بالذكر أن المراكز التكنولوجية تتيح لأصحاب المحال خدمة تجديد رخصة إشغال طريق، باتباع الخطوات وتقديم المستندات التالية:

1- يتقدم المواطن إلى الموظف المختص بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بطلب الحصول على ترخيص على النموذج المعد لذلك.

2- تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها، وتشمل:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيا الدمغة.

- الرخصة أو الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده.

3- سداد رسم المعاينة.

4- بناءً على معاينة الإدارة المختصة تحدد رسوم الترخيص.

5- سداد رسوم الترخيص فى الخزينة المختصة.

6- استلام ترخيص إشغال الطريق.