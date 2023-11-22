حياة كريمة بالأقصر.. العمل مستمر فى توصيل خطوط الغاز والصرف بقرى إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وبإشراف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وفي هذا الصدد صرح اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه يتم العمل بصورة يومية في المشروعات القومية، إنه جاري العمل فى حفر وتوصيل الغاز لقرية توماس واحد بمجلس قروى توماس وعافية ضمن مبادرة حياة كريمة، كما يتم استمرار العمل في مشروع الصرف الصحي بقرية العضايمة بمجلس قروى كومير.

ويضيف رئيس مركز ومدينة إسنا، فى بيان صحفى، إنه تم عبر المبادرة الرئاسية حياة كريمة، العمل فى إنشاء 13 مجمع للخدمات الحكومية فى القرى والنجوع بمدن أرمنت وإسنا، داخل 9 وحدات قروية بمركز إسنا و4 بمركز ومدينة أرمنت، ويضم كل مجمع عدد من الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها داخل المجمع الذي يضم (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين - سجل مدني - شهر عقاري – مكتب تموين – مكتب بريد - وحدة محلية – مجلس محلي – وحدة تضامن اجتماعي)، وذلك بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين، ولتحقيق طفرة في تقديم الخدمات لهم، وتخفيفاً لأعباء تنقلهم بين المصالح الحكومية المختلفة، كما ستسهل عليهم الحصول على الخدمة من المنافذ التي سيتم تزويدها بكل الإمكانات الإلكترونية التي تُسهِّل تقديم الخدمة وتعمل علي إحداث نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات لأكثر من 600 ألف مواطن ومواطنة من سكان قرى المركزين.



استمرار العمل في مشروع الصرف الصحي بقرية العضايمة



العمل فى حفر وتوصيل الغاز لقرية توماس واحد



العمل في مشروع الصرف الصحي بقرية العضايمة



جاري العمل فى حفر وتوصيل الغاز لقرية توماس



حفر وتوصيل الغاز لقرية توماس واحد بمجلس قروى توماس وعافية



حفر وتوصيل الغاز لقرية توماس واحد بمجلس قروى توماس