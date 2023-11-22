حبس عامل سرق لاب توب وهاتف من داخل عيادة وحاول بيعها فى عابدين 4 أيام

كتب سليم على

قررت جهات التحقيق بالقاهرة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه ب سرقة لاب توب وهاتف محمول من داخل إحدى عيادات الأسنان في مدينة نصر بأسلوب المغافلة وفر هاربا.

واعترف المتهم خلال التحقيقات ، أنه توجه إلى منطقة عابدين لعرض الأجهزة المستولى عليها للبيع ،وشك مالك المحل فى أمره بعدما قرر بيعها بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتهما الحقيقية وأخطر الأجهزة الأمنية وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بالسرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.