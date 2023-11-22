اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 02:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

تكنولوجيا الأغذية يجتاز مراجعة متطلبات مواصفة إدارة الجودة ISO 9001 2015

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 01:53 م
تكنولوجيا الأغذية يجتاز مراجعة متطلبات مواصفة إدارة الجودة ISO 9001 2015 السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة عن اجتياز معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية  مراجعة متطلبات الحصول على شهادة  إدارة الجودة ISO 9001 :2015 للعام الثالث على التوالى مما يؤكد مدى التزام  ادارة المعهد بتطبيق المعايير الدولية للجودة في جميع أنشطة وخدمات المعهد التدريبية والبحثية والإنتاجية والإرشادية المقدمة لخدمة المجتمع، حيث  يضمن تطبيق نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 بالمعهد.
 
أضاف أنها تحقق العديد من الفوائد منها الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وضمان جودة الأعمال وتقليل التكاليف والهدر في الوقت و الأموال وزيادة الإنتاجية، وجودتها، وكذلك زيادة الثقة لدى متلقي الخدمة مما يؤدي إلى إرضاء العملاء بالإضافة إلى المساهمة في تأكيد السمعة الجيدة للمعهد محلياً و دولياً. 
 
ووجه عرفات التهنئة لفريق العمل الذين لم يدخروا جهدا لتطوير منظومة الجودة  و كذلك لجميع الباحثين والاداريين لاجتياز ووزير الزراعة لدعمهم المعهد وتذليل أي عقبات.
 






الزراعة

وزارة الزراعة

تكنولوجيا الاغذية

البحوث الزراعية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة