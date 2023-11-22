تعرف على محطات ارتبطت بـ"خلية المرج" بعد إحالة متهمين للمفتى

كتب إيهاب المهندس

اقتربت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى والمنعقدة ببدر، من تسطير كلمة النهاية في محاكمة المتهمين بخلية المرج الإرهابية، بعد إحالة متهمين من أصل للمفتي، ومرت الدعوي بمجموعة من المحطات المهمة منها..



المحطة الأولي.. تلاوة أمر الإحالة في 19 يونية 2023 نظرت المحكمة أولى الجلسات وتلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين.



المحطة الثانية.. فض الأحراز في 3 سبتمبر استمعت المحكمة لأقوال الشهود وفضت الأحراز التى تم ضبطها بحوزة المتهمين.



المحطة الثالثة.. مرافعة النيابة في 18 أكتوبر الماضى استمعت المحكمة لمرافعة النيابة والتى طلبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين ثم استمعت الجنايات لمرافعة الدفاع علي مدار أكثر من جلسة.