اليوم السابع
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تعرف على أبرز مشروعات الصرف الزراعى لوزارة الرى

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 10:36 م
تعرف على أبرز مشروعات الصرف الزراعى لوزارة الرى وزارة الرى - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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‎تنفذ الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الرى العديد من المشروعات العامة لخدمة المنظومة المائية ومن أبرز تلك المشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى و البرنامج القومي الثالث للصرف .
 
‎وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:
 
‎1- تنفذ هيئة الصرف سنوياً أعمال تطهير للمصارف الزراعية العمومية فى  4444 مصرف بأطوال تصل إلى 22 ألف كيلومتر .
 
‎2- أهمية أعمال تطهير المصارف لضمان قدرتها على إستقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية وارتفاع مناسيب المياه بها .
 
‎3- يتم تنفيذ أعمال توسيع وتعميق المصارف بكميات حفر تصل إلى 10 ملايين متر مكعب سنوياً ، بالتزامن مع تشغيل 157 محطة تابعة لهيئة الصرف تقوم برفع المياه من المصارف الزراعية .
 
‎4- يتم تنفيذ مشروعات للصرف المغطى فى جميع الأراضى القديمة ، مع إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التى إنتهى عمرها الافتراضى .
 
‎5- إنتهت الوزارة من تنفيذ شبكات الصرف المغطى بزمام يتجاوز 6 مليون فدان ، مع إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التى انتهى عمرها الافتراضى بمساحة 2.4 مليون فدان .
 
‎ 6- تم خلال العام المالى السابق 2023/2022 الإنتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في 89 ألف فدان .
 
‎7- من  المستهدف خلال العام المالى الحالى تنفيذ الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان أخرى .
 
 
 






وزارة الرى

الصرف الزراعى

مشروعات الصرف

الصرف المغطى



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