تعرف على أبرز مشروعات الصرف الزراعى لوزارة الرى

كتبت أسماء نصار

‎تنفذ الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة ل وزارة الرى العديد من المشروعات العامة لخدمة المنظومة المائية ومن أبرز تلك المشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى و البرنامج القومي الثالث للصرف .

‎وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

‎1- تنفذ هيئة الصرف سنوياً أعمال تطهير للمصارف الزراعية العمومية فى 4444 مصرف بأطوال تصل إلى 22 ألف كيلومتر .

‎2- أهمية أعمال تطهير المصارف لضمان قدرتها على إستقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية وارتفاع مناسيب المياه بها .

‎3- يتم تنفيذ أعمال توسيع وتعميق المصارف بكميات حفر تصل إلى 10 ملايين متر مكعب سنوياً ، بالتزامن مع تشغيل 157 محطة تابعة لهيئة الصرف تقوم برفع المياه من المصارف الزراعية .

‎4- يتم تنفيذ مشروعات للصرف المغطى فى جميع الأراضى القديمة ، مع إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التى إنتهى عمرها الافتراضى .

‎5- إنتهت الوزارة من تنفيذ شبكات الصرف المغطى بزمام يتجاوز 6 مليون فدان ، مع إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التى انتهى عمرها الافتراضى بمساحة 2.4 مليون فدان .

‎ 6- تم خلال العام المالى السابق 2023/2022 الإنتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في 89 ألف فدان .

‎7- من المستهدف خلال العام المالى الحالى تنفيذ الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان أخرى .