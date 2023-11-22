تشكيل لجنة لمراجعة أداء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية بمستشفى رمد سوهاج

تفقد اليوم الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج سير العمل بمستشفى الرمد وذلك ضمن متابعة تقديم الخدمات الطبية بمستشفيات المحافظة والاطمئنان على حصول المواطنين على الخدمة الطبية بالمنشأت والمراكز ووحدات القطاع الصحى.

كان فى استقبال وكيل الوزارة الدكتور وليد العرشى مدير مستشفى الرمد حيث تم تفقد سير العمل بالعيادات المختلفة لأمراض العيون وعيادات الأسنان وكذلك تفقد عيادة قياس النظر والصيدلية والعمليات الصغرى والكبرى والمبنى الإداري.

وأطمئن وكيل الوزارة على سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية موجهًا تشكيل لجنة من الإدارة العامة للطب العلاجى بالمديرية لمتابعة العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفى بصورة دائمة وجه بإعداد خطة للنهوض بمستوى الأداء الطبى داخل المستشفى وتكثيف العمل وزياده أعداد المستفيدين من الخدمات المقدمة بها وشدد على الالتزام المستمر بتطبيق إجراءات وسياسات مكافحة العدوى

جدير بالذكر أن مستشفى رمد سوهاج تعد أحد أدم المستشفيات فى صعيد مصر ويتردد عليها ما يقرب من 20 ألف مريض شهريًا للحصول على للكشف والفحص وتلقى خدمات المستشفى المختلفة.