تحقيقات × 24 ساعة.. تجديد حبس لصوص المواشى بكرداسة وسرقة لاب توب من عيادة

كتب إيهاب المهندس

حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة وغرف المشورة، فى العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها إحالة عاطلين لحيازتهم أسلحة نارية بالجيزة للمحاكمة، وحبس المتهم بسرقة عيادة أسنان.

حيازة أسلحة

أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطلين للمحاكمة الجنائية ضبط بحوزتهما 8 أسلحة نارية فى مدينة 6 أكتوبر ، عقب ورود تقرير خبراء المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في الواقعة.

سرقة لاب توب

قررت جهات التحقيق بالقاهرة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة لاب توب وهاتف محمول من داخل إحدى عيادات الأسنان في مدينة نصر بأسلوب المغافلة وفر هاربا.

لصوص الهواتف

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة هواتف ومتعلقات المواطنين فى منطقة الجمالية بأسلوب المغافلة.

لصوص الماشية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة 7 رؤوس ماشية من مزرعة بمنطقة كرداسة.