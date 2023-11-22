تحرير 10 محاضر لمحلات مخالفة وإنذار 20 آخرين فى حملة بحى الجمرك بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى الجمرك بالإسكندرية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتفتيش على المنشآت والمحال التجارية، والصيدليات، وأسفرت عن تحرير 10 محاضر وإنذار 20 منشأة أخرى، والتحفظ على 47 حالة إشغال طريق، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمواصلة حملات إزالة الإشغالات، واتخإذ الإجراءات اللازمة والحاسمة ضد المخألفين.

وقادت الحملة المهندسة نهى خليفة رئيس حى الجمرك، بحضور المهندسة وفاء زايد سكرتير عام الحي، وأحمد عبد المجيد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة ، وإدارة التدخل السريع بالمحافظة ، والتفتيش من قبل مسئولى كلاً من مفتش الأغذية ، والرصد البيئى بالمحافظة ، والطب البيطرى ، تموين الجمرك ، الأمن الصناعى ، مكتب العمل ، التفتيش الصيدلى ، وشركة الصرف الصحى والمياه ونهضة مصر ، والإدارات المعنية بالحى "إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع ورخص المحلات، اللجان والمجالس ، والرصد البيئي، والطرق وشئون البيئة والإيرادات.

استهدفت الحملة،شارع الصحافة وصرواح ، وميدان التحرير،وأسفرت الحملة عن تحصيل 28000 جنيهًا غرامة فورية، وتحرير 20 إنذار متنوع ، 10 محاضر، قامت إدارة التفتيش الصيدلى بمنطقة الجمرك الطبية بالمرور على 4 صيدليات ، وأسفر عنها 1 إنذار،وخلال الحملة تم العمل على توسعة الطريق أمام المارة وتحقيق السيولة المرورية ، وإزالة والتحفظ على 47 حالة إشغال ،وتم اتخإذ الإجراءات اللازمة حيال المخألفين.