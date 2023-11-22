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تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من فيلا بمدينة نصر

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 01:21 م
تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من فيلا بمدينة نصر محكمة ـ أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة  مدينة نصر، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل فيلا.

 

ونجحت قوات الأمن فى ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهما بسرقة (بعض المشغولات الذهبية والألماس – عدد من الساعات والنظارات – مبالغ مالية عملات "مختلفة") من داخل فيلا كائنة بدائرة القسم، وعثر بمسكنهما على (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة" – المسروقات المستولى عليها).. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الكالون"، وأقرا بحيازتهما للمسروقات والسلاح النارى.

 







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