تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة رؤوس الماشية بالجيزة 15 يوماً

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة 7 رؤوس ماشية من مزرعة بمنطقة كرداسة.

كانت طالبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه، واعترف المتهمين أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب الجريمة، وأضافوا فى أقوالهم بقيامهم بتصريفهم المسروقات لدى عملائهم "4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية تم ضبطهم".

وقرروا بعلمهم بكون الماشية من متحصلات واقعة سرقة، وأمكن ضبط 3 رؤوس ماشية ومبلغ مالى "من متحصلات الواقعة"- السيارة المستخدمة في الجريمة.

نجحت الأجهزة المعنية من ضبط 5 أشخاص– لـ 3 منهم معلومات جنائية لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (عدد 7 رؤوس ماشية) من داخل مزرعة بمنطقة كرداسة، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة بالجيزة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.