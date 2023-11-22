بروتوكول تعاون لإنتاج الكهرباء من المخلفات الصلبة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

وقعت شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، إحدى شركات المقاولون العرب في الاسكندرية وشركة تيانجين تيدا الصينية لحماية البيئة المحدودة بروتوكول تعاون فى مجال إنتاج الطاقة الكهربية من المخلفات البلدية الصلبة.

وقع البروتوكول حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، ووانج تيانهو رئيس مجلس إدارة شركة تيانجين تيدا، وبحضور المهندس محمد عادل فتحى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الصينية للاستثمار.

ويشمل البروتوكول الاتفاق على إنتاج الطاقة من المخلفات الصلبة بدلاً من التخلص منها بالدفن، حيث تقوم خلاله شركة تيدا الصينية باستخدام 1000 طن يومى من المخلفات لإنتاج طاقة كهربائية بقدرة 35 ميجاوات/ساعة، وذلك من خلال إنشاء محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة.

ويأتى توقيع هذا البروتوكول فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية فى مجال التطوير المستمر لمنظومة النظافة وكذلك البحث عن وسائل حديثة لإنتاج الطاقة الكهربية من المخلفات المنزلية الصلبة وما تقوم به الدولة من جهود كبيرة لإنتاج الطاقة من مصادر متنوعة فى ظل التزايد المستمر فى الطلب على الطاقة وفى ظل التغيرات المناخية وما يصاحبها من البحث عن سبل غير تقليدية لإنتاج الطاقة.

وأشار حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر، إلى أن هذا البروتوكول الذى تم توقيعه بمقر شركة تيدا فى الصين، قد جاء بعد فترة كبيرة من المباحثات والزيارة التى قام بها وفد الشركة الصينية لمحافظة الاسكندرية، والتى تقوم شركة نهضة مصر بأعمال منظومة النظافة بها، وشملت زيارة المحطات الوسيطة التى تديرها شركة نهضة مصر والاطلاع على منظومة النظافة بالمحافظة والتى أشاد وفد الشركة الصينية بالنظام المتبع بها وأبدوا استعدادهم للتعاون مع شركة نهضة مصر.

وأضاف رئيس شركة نهضة مصر، أن هذا البروتوكول يمثل نجاحا كبيرا لجهود الحكومة فى ملف منظومة النظافة و التى تبذل فيه وزارتى التنمية المحلية والبيئة جهودا كبيرة، مشيرا إلى أن التكنولوجيا التى تستخدمها الشركة الصينية تتميز بأنها صديقة للبيئة حيث لا ينتج عن حرق المخلفات أى انبعاثات، كما أنها توفر نقل المخلفات إلى المدفن الصحى وما يستلزم ذلك من استخدام السيارات واستهلاك المحروقات وتلوث البيئة والتأثير السلبى على الطرق وكذلك إنشاء الخلايا اللازمة لدفن المخلفات، وبالإضافة إلى ذلك ينتج عن حرق المخلفات الصلبة طاقة كهربية يمكن استخدامها.

وتعد شركة تيدا لحماية البيئة من كبرى الشركات الصينية في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات الصلبة حيث أنشأت عدد 37 محطة لإنتاج الكهرباء بمختلف قطاعات الصين منذ عام 2003 ،وحتى اليوم حيث تستخدم تقنية الحرق لإنتاج الطاقة الكهربائية بمواصفات تقنية عالية.



تعاون بين شركة نهضة مصر وتيدا الصينية لإنتاج الطاقة الكهربائية



تعاون مشترك بين نهضة مصر وتيداء الصينية للطاقة