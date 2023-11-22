اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 01:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

بايدن: سنواصل العمل مع لبنان والشركاء لمنع توسع رقعة الصراع بالمنطقة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 12:00 ص
بايدن: سنواصل العمل مع لبنان والشركاء لمنع توسع رقعة الصراع بالمنطقة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل العمل مع لبنان ومع الشركاء في منطقة الشرق الأوسط بشكل وثيق للحفاظ على السلام ومنع توسع رقعة الصراع.

وأضاف بايدن - في برقية وجهها إلى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم بمناسبة عيد الاستقلال- أن العلاقة طويلة الأمد بين لبنان، والولايات المتحدة تتسم بأهمية بالغة لبناء مستقبل أفضل للشعبين الأمريكي، واللبناني، وجميع شعوب العالم، وذلك من خلال الالتزام المشترك بالاستقرار والازدهار في المنطقة.


ووجه بايدن في برقيته أطيب التمنيات باسم الشعب الأمريكي في الذكرى الثمانين للاستقلال، معربا عن تطلعه للعمل مع رئيس الحكومة اللبنانية في العام المقبل لصياغة مستقبل أكثر أمانا وازدهارا وتكاملا لشعوب المنطقة.







جو بايدن

أمريكا

لبنان

أمريكا ولبنان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة