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انقطاع المياه عن مدينة أسوان الجديدة بسبب عطل مفاجئ فى "المأخذ"

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 12:19 م
انقطاع المياه عن مدينة أسوان الجديدة بسبب عطل مفاجئ فى "المأخذ" انقطاع المياه - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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شهدت مدينة أسوان الجديدة، اليوم، الأربعاء، انقطاع مياه الشرب عن المدينة بالكامل لمدة 4 ساعات بسبب القيام بأعمال صيانة بعد عطل مفاجئ فى المأخذ.

وأكد جهاز مدينة أسوان الجديدة، متمثلاً فى إدارة التشغيل والصيانة، فى بيانٍ له، أنه نظراً لوجود عطل مفاجئ بمأخذ محطة المياه الرئيسى بالمدينة أدى إلى انقطاع المياه بشكل مفاجئ، وجارى إصلاح العطل وسيتم التشغيل فور الانتهاء.

وفى سياق آخر، تشهد مدينة أسوان الجديدة، استعدادات مكثفة لمواجهة الأزمات والطوارئ التى قد تحدث نتيجة العوامل الطبيعية وتغيرات المناخ، من خلال نشر مخيمات الإيواء التى تجهزها محافظة أسوان.

 

 







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