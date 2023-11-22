اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 12:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

انطلاق مؤتمر نقابة الخدمات الإدارية لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسية

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 12:33 م
انطلاق مؤتمر نقابة الخدمات الإدارية لدعم السيسى بالانتخابات الرئاسية فعاليات مؤتمر النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية لدعم الرئيس
كتبت مرام محمد - تصوير كريم عبد العزيز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
وأكد هشام فاروق المهيرى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، أن قطار التنمية الشاملة فى الجمهورية الجديدة وعلى مستوى كل المسارات سواء أكانت زراعية أو صناعية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لم تكن وليدة اللحظة بل قامت على أساس تحقيق رؤية مصر 2030 مسجلة أعلى معدلات تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، وذلك من خلال تنفيذ أكبر برنامج إصلاحي شامل وعام مستهدفة فى ذلك إحداث نهضة تنموية لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية.
 
 
وأشار إلى أن ما يقرب من 5 ملايين عامل بالجهاز الإدارى للدولة وكذا القطاع الخاص أعضاء بالنقابة، يؤيدون ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لاستكمال مسيرة التنمية فى كل الأرجاء من أجل استكمال بناء مصر الرقمية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية التى هى عنصر أساسى فى بناء الجمهورية الجديدة والاستمرار أيضا فى تحقيق تطلعات الشباب والذين تبوؤا لأول مرة العديد من المناصب القيادية والتنفيذية والنيابية.
 
 
 
 






نقابة الخدمات الإدارية

السيسى

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات

تاييد السيسي بالانتخابات الرئاسية

نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية

الرئيس السيسي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة