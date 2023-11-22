اليوم السابع
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المنظمة المصرية الألمانية تشيد بجهود مصر للتوصل لهدنة إنسانية فى غزة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 12:26 م
المنظمة المصرية الألمانية تشيد بجهود مصر للتوصل لهدنة إنسانية فى غزة ماجد سعد رئيس المنظمة المصرية الألمانية
كتب محمود راغب

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أشاد ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، بجهود مصر في وقف الحرب الدائرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة والاتفاق على صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.
 
وأضاف ماجد سعد في بيان له اليوم، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية وفلسطين واسرائيل وقطر في التوصل إلى هذا‏ الاتفاق ، وهذه الهدنة الإنسانية التي تخدم الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمجازر وتهجير، لافتا إلى أن هذه الهدنة تسهم في استقرار الشعب الفلسطيني في مكانه كما تساهم في زيادة المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة واستمرار فتح معبر معبر رفح البري.
 
و‏أضاف أن ألمانيا ممثلة في وزارة الخارجية الألمانية أشادت بالإنجاز في التوصل إلى الهدنة ،وأشادت بالجهود المصرية في التوصل إلى هذه الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد يتم من خلالها تبادل عشرات الأسرى والمحتجزين من الطرفين وهي خطوة مهمة لإيقاف الحرب خلال الفترة المقبلة.
 
‏وشدد ماجد سعد على أهمية احترام كرامة الإنسان في أي طرف من الأطراف والحفاظ على حياته وتوفير مكتسبات المعيشة له وفقا ما تحفظه المواثيق والقوانين الدولية.
 
 






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غزه

وقف اطلاق النار

الهدنه فى غزه



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