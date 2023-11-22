اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 09:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

المرشح حازم عمر: أولوياتنا الآن اقتصادية ويجب أن نكرس لمزيد من الديمقراطية

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 08:20 م
المرشح حازم عمر: أولوياتنا الآن اقتصادية ويجب أن نكرس لمزيد من الديمقراطية المرشح الرئاسي حازم عمر
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المرشح الرئاسي حازم عمر إنه يشعر بمسئولية كبيرة فى ترشحه للانتخابات الرئاسية، متابعا :"نشارك ببرنامج حزب وهناك فريق وخبرات شعبية وخبرات انتخابية حيث شاركنا فى خبرات انتخابية متعدة ومتدرجة فى 2015 و2020 فى مجلسى الشيوخ والنواب ونطمئن أن لدينا الحد الأدنى الذى يؤهلنا لأن ننافس فى هذه الانتخابات".

 

وأضاف المرشح الرئاسى حازم عمر خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة :"أثق فى العقول التى لدينا، وأثق فى برنامجى وأؤمن به وأثق أن الشعب المصرى والدولة المصرية الآن فى حالة استقرار وآن الأوان كى ننتقل إلى أهداف وأولويات للدولة مختلفة".

 

وتابع المرشح الرئاسى حازم عمر أن المرحلة الماضية كانت أهدافنا وأولوياتنا أمنية بامتياز نتيجة التقلبات السياسية العنيفة 2011 و2013، والآن أولوياتنا اقتصادية وسياسية ويجب أن نكرس لمزيد من الديمقراطية والمسار الديمقراطى وآليات الانتقال السلمى للسلطة حتى لا نكرر أخطاء الماضي.







حازم عمر

الانتخابات الرئاسية

المرشح الرئاسي حازم عمر

مصر

اخر الاخبار




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة