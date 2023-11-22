المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد تعلن عن حاجتها لمعلمين

وأوضحت المدرسة المصرية الدولية، أنه بالنسبة القسم المتوسط يتحتاج إلى معلمين فى تخصصاتMYP PHE، Social Studies، Religion، Arabic، IT، Math، French، English، Science، Chemistry، Physics، Biology، Psychologist، Social worker، Art، Design.

وبالنسبة لقسم الدبلومة، أوضحت المدرسة المصرية الدولية الوظائف المتاحة " DP، اللغة العربية - اللغة الانجليزية - الرياضيات - الفيزياء - الكيمياء الأحياء - إدارة الأعمال - اللغة الفرنسي.

وحددت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد شروط التقدم للوظائف :-

- إجادة التعامل مع الحاسب الآلى وتكنولوجيا التعليم إجادة تامة.

- إجادة المادة العلمية.

- القبول من معلمي وزارة التربية التعليم فقط.

- أن يكون الموظف على رأس عمله بالمدارس الرسمية والرسمية لغات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- العمل بنظام المأمورية، إذ يمنح المعلم حافز شهري نظير الجهود غير العادية.

- تقديم صحيفه أحوال حديثة معتمدة بختم النسر.

- تقديم سيرة ذاتية باللغتين العربية والإنجليزية.