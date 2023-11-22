اليوم السابع
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المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد تعلن عن حاجتها لمعلمين

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 04:04 م
المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد تعلن عن حاجتها لمعلمين وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أول مدرسة حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية (IBO) في مصر، عن حاجتها لمعلمين في المدرسة للعام الدراسي 2023 - 2024 في التخصصات الآتية "القسم الابتدائي PYP، اللغة العربية، Math، التربية الدينية، رياض الأطفال، الدراسات الاجتماعية، Science، English، الأخصائي نفسي اجتماعي، تربية رياضية".

وأوضحت المدرسة المصرية الدولية، أنه بالنسبة القسم المتوسط يتحتاج إلى معلمين فى تخصصاتMYP PHE، Social Studies، Religion، Arabic، IT، Math، French، English، Science، Chemistry، Physics، Biology، Psychologist، Social worker، Art، Design. 
 
وبالنسبة لقسم الدبلومة، أوضحت المدرسة المصرية الدولية الوظائف المتاحة " DP، اللغة العربية - اللغة الانجليزية - الرياضيات - الفيزياء - الكيمياء الأحياء - إدارة الأعمال - اللغة الفرنسي.
 
وحددت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد شروط التقدم للوظائف :- 
 
- إجادة التعامل مع الحاسب الآلى وتكنولوجيا التعليم إجادة تامة.
 
- إجادة المادة العلمية.
 
- القبول من معلمي وزارة التربية التعليم فقط.
 
- أن يكون الموظف على رأس عمله بالمدارس الرسمية والرسمية لغات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
 
- العمل بنظام المأمورية، إذ يمنح المعلم حافز شهري نظير الجهود غير العادية.
 
- تقديم صحيفه أحوال حديثة معتمدة بختم النسر.
 
- تقديم سيرة ذاتية باللغتين العربية والإنجليزية.
 
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وزارة التربية والتعليم

المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد

اخبار مصر

شروط العمل بالمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد




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