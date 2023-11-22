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"القاهرة الإخبارية": حالة تأهب قصوى فى معبر رفح لإدخال قوافل المساعدات

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 06:35 م
"القاهرة الإخبارية": حالة تأهب قصوى فى معبر رفح لإدخال قوافل المساعدات معبر رفح
رامى محيى الدين

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ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل لها أن هناك حالة تأهب قصوى فى معبر رفح البرى، وقال موفد القاهرة الاخبارية إن حالة تأهب قصوى في معبر رفح انتظارا لسريان الهدنة من أجل إدخال قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية المصطفة أمام المعبر.

وكان صندوق تحيا مصر أعلن عودة شاحنات المساعدات الإنسانية الشاملة المقدمة من الصندوق الى الأراضي المصرية "معبر رفح المصري "بعد تفريغ حمولتها بـ قطاع غزة.

 

قال موفد القاهرة الإخبارية، إن هناك شاحنتى وقود محملتان بالسولار تابعتين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تستعدان لعبور معبر رفح إلى قطاع غزة، ليصبح عدد الشاحنات المحملة بالوقود والتي دخلت اليوم إلى القطاع نحو 4 شاحنات، في حين وصل إجمالي عدد الشاحنات التى دخلت إلى القطاع نحو 15 شاحنة.

 

 

 

 

 







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