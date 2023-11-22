"الصحفيين" تعلن الاتفاق مع إدارة "الوفد" على زيادة الرواتب 800 جنيه

كتب محمد السيد الشاذلى

عقد خالد البلشى نقيب الصحفيين، اليوم الأربعاء، اجتماع تفاوضى مع رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد الدكتور أيمن محسب لتطبيق الحد الأدنى بالمؤسسة.

بحضور سكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، ومحمد سعد عبد الحفيظ رئيس لجنة التسويات بالنقابة، وهشام يونس وكيل نقابة الصحفيين، ومحمود كامل وكيل نقابة الصحفيين، وأيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، والدكتور وجدى زين الدين رئيس مجلس التحرير، ومجدى حلمى المشرف العام على البوابة الإلكترونية للوفد، والمستشار القانونى للوفد حسين حلمى، والدكتور محمد عادل رئيس اللجنة النقابية وأعضاء اللجنة النقابية



وتم الاتفاق على الآتى بعد مناقشات مطولة:

أولا: 800 جنيه زيادة على كافة المرتبات ابتداءً من شهر ديسمبر والذى سيتم صرفه نهاية شهر ديسمبر.

ثانيا: رفع المرتبات للوصول للحد الأدنى 3500 جنيه وفقا لجدولة سيتم الاتفاق عليها كتابيا محددة المدة.

ثالثا: زيادة مرتبات الزملاء الذين لا يشملهم قرار الحد الأدنى 100% وفقا لاتفاق مكتوب محدد المدة.

رابعا: كل ما ذكر سيتم الإتفاق عليه كتابيا فى عقد اتفاق موقع من كل من نقيب الصحفيين ورئيس النقابة العامة ورئيس مجلس إدارة الوفد ومندوب من وزارة القوى العاملة.

على أن يتم تحديد الجدول الزمنى يوم الأربعاء 29 نوفمبر الجارى وتوقيع العقد بحد أقصى يوم 6 ديسمبر المقبل.

علمًا بأن اللجنة النقابية وكافة اعضائها، كانوا على تواصل دائم وتفاوض مستمر، مع مجلس الإدارة، فى كافة قضايا المؤسسة، ما يقرب من 6 أشهر.