السفيرة مشيرة خطاب تسلم المفوض السامي لحقوق الإنسان نسخة من التقرير السنوي للمجلس

كتب - محمد السيد

استقبل المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بجنيف وفداً للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة الشبكة ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وسلطان الجمالي أمين عام الشبكة، وأمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وذلك لمناقشة الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية.

أعربت السفيرة خطاب، رئيسة الشبكة العربية عن شكرها لفولكر تورك لاستقبال الوفد الذي يضم رؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية، وثمنت زيارة المفوض السامي للمنطقة العربية في ظل التوتر الحالي، واجتماعه بالمسؤولين وبمؤسسات المجتمع المدني وحرصه علي زيارة معبر رفح لتفقد الأوضاع وبحث سبل التدخل لإنهاء الأزمة الحالية.

وذكرت، أن هذا الاجتماع ينعقد في وقت حرج لحقوق الإنسان على الصعيد الدولي يؤكد ازدواجية المعايير، حيث يواجه الملايين في الأراضي الفلسطينية تحديات مروعة.

وشددت خطاب على الحاجة الملحة للتعاون لإنهاء العنف وضمان وصول لمساعدات والإغاثة غير المقيد للمناطق المتأثرة.

كما أكدت على أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع على نحو متساو دون اي تمييز بين الفلسطينيين والاسرائيليين. تنفيذا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وان انتهاك المعايير الدولية تداعياته بالغة علي المنطقة وسيضعف جهود النهوض بحقوق الانسان لأكثر الفئات احتياجا.

ومن جانبه، ‏ذكر السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية الرأي العام العربي الراهن والذي يعيش و يتأثر بالظروف القهرية والمؤلمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة من قبل المدنيين والممارسات الإسرائيلية اللاانسانية ، وطالب المجتمع الدولي بوقف وأدانه هذا القتل والعقاب الجماعي والتهجير القسري الذي ينافي أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، موضحا أن أعمال العدوان الإسرائيلية المتتالية وتدمير غزة هو خرق واضح الأحكام ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية ومقرات الأمم المتحدة .

وأشار إلى ازدواجية المعايير التي تعيش في قلب المواطن العربي في كل مكان والذي يشهدها كل يوم، حيث يرى بعينه ما تنادي به بعض الدول بالتطبيق في أوكرانيا وتجاهله تماما في غزة ولا سبيل سوى وقف العمليات العسكرية والعدوان الإسرائيلي وضمان أمن شعب فلسطين ودخول المساعدات الإنسانية .

وقد سلمت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان نسخة من التقرير السنوي السادس عشر للمجلس والذي يغطي ثلاث سنوات من عمل المجلس.

ومن جانبه، أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان السيد فولكر تورك عن تقديره للعمل الحيوي الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وشدد المفوض السامي أن الوضع يتطلب وقف فوري للعنف، مع منح الأمم المتحدة والكيانات الأخرى إمكانية الوصول غير المقيد إلى مناطق النزاع، وأشار إلى أهمية التأثير على الرأي العام من خلال وسائط الإعلام والمنصات التي يمكن أن تحدث فارقًا.