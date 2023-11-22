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الرئيس السيسى: لا تزال آلة الحرب تحصد الأرواح وتخلف الدمار رغم التحذيرات

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 06:10 م
الرئيس السيسى: لا تزال آلة الحرب تحصد الأرواح وتخلف الدمار رغم التحذيرات الرئيس السيسى
رامى محيى الدين

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قال الرئيس السيسى فى كلمته أمام قمة العشرين الافتراضية بالهند أود بداية أن أعرب عن فائق امتنانى لفخامة رئيس وزراء الهند.. على تنظيم هذه القمة التى تنعقد فى خضم تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية العالمية فضلًا عن استمرار تداعيات الأزمات الاقتصادية الدولية المتعاقبة وتراجع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتفاقم تحديات تغيرالمناخ بالإضافة إلى حالة الاستقطاب والانتقائية التى تتفاقم فى النظام الدولي.

 

وأضاف: لعل أسلوب تفاعل المجتمع الدولى مع الحرب الدائرة فى الأراضى الفلسطينية يعد تجسيدًا لهذه الانتقائية التى نتحدث عنها، فلا تزال آلة الحرب تحصد المزيد من الأرواح وتخلف الدمار والتشريد بالرغم من التحذيرات الدولية المتصاعدة بضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولى، بالإضافة إلى ضرورة حصول الشعب الفلسطينى على حقه المشروع فى إقامة دولته والعيش بسلام وأمن بجانب إسرائيل.

 







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