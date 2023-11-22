البيت الأبيض: بايدن يشكر الرئيس المصرى على دوره القيادى فى اتفاق الهدنة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن يرحب باتفاق الإفراج عن المحتجزين في غزة، وقدم الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دوره القيادي في الاتفاق، كما أكد على أهمية تنفيذ جميع بنود الاتفاق بشكل كامل، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.
البيت الأبيض: بايدن يشكر الرئيس المصرى على دوره القيادى فى اتفاق الهدنةالأربعاء، 22 نوفمبر 2023 05:29 م
بايدن
رامى محيى الدين
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