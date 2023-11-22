البيت الأبيض: بايدن يشكر الرئيس المصرى على دوره القيادى فى اتفاق الهدنة

رامى محيى الدين

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن يرحب باتفاق الإفراج عن المحتجزين في غزة، وقدم الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دوره القيادي في الاتفاق، كما أكد على أهمية تنفيذ جميع بنود الاتفاق بشكل كامل، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.