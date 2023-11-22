جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض فى بيان عبر موقعه الالكتروني، اليوم الأربعاء خلال اجتماع بايدن مع قيادته الوطنية وقيادته للأمن الداخلي للتأكد من أن إدارته تدفع التقدم نحو معالجة الآفة القاتلة للفنتانيل غير المشروع ومناقشة الجهود الجارية لمعالجة الأزمة العالمية التي تشكلها المخدرات الاصطناعية.

واستمع بايدن إلى إحاطة من وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس والمدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند ومديرة إدارة مكافحة المخدرات آن ميلجرام.

وشدد الرئيس الأمريكي على مدى "أهمية فهمنا لمنظمات تهريب المخدرات الأجنبية والقدرة على مكافحة الفنتانيل غير المشروع من خلال أن يعيد الكونجرس تفويض المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية قبل انتهاء صلاحيتها نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وأكد بايدن مجددا التزامه ببذل كل ما في وسعه لمواجهة أزمة الفنتانيل غير المشروعة في الولايات المتحدة، والتي تعد السبب الأول لوفاة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عامًا.

وبحسب البيان، جعل بايدن التغلب على وباء الجرعات الزائدة أولوية رئيسية في أجندة "الوحدة للأمة"، بما في ذلك التركيز على قمع الاتجار غير المشروع بالمخدرات على مستوى العالم وتعطيل تدفق الفنتانيل غير المشروع.

ولتعزيز أجندة الوحدة للرئيس الأمريكي، اتخذت إدارة بايدن-هاريس إجراءات تاريخية لمعالجة وباء الجرعات الزائدة وإنقاذ الأرواح.

ويدعو بايدن أيضًا الكونجرس إلى اتخاذ إجراءات فورية للمساعدة في توفير 1.55 مليار دولار لتعزيز علاج الإدمان وتدابير الوقاية من الجرعات الزائدة وخدمات دعم التعافي في جميع أنحاء البلاد وتخصيص أكثر من 1.2 مليار دولار للقضاء على تهريب المخدرات للإبقاء على المخدرات الخطيرة مثل الفنتانيل خارج مجتمعاتنا.



