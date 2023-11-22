اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 38 فلسطينيا من الضفة الغربية

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 12:42 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 38 فلسطينيا من الضفة الغربية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأربعاء، 38 فلسطينيا، من أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية "إنه في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 17 شخصا من محافظة بيت لحم، واثنين من محافظة "الخليل" جنوب الضفة الغربية".

ومن شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال جريحا من "قلقيلية"، واثنين من "طوباس"، و14 مسعفا وجريحا من طولكرم ومخيمها حيث استشهد ستة أشخاص.

ومن وسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من بلدة "بيتوتيا" غرب محافظة رام الله والبيرة.

وفى وقت سابق، أكدت مصادر طبية فلسطينية فى مدينة طولكرم، الواقعة شمال غرب الضفة الغربية، استشهاد ستة أشخاص فى قصف نفذته طائرة مُسيّرة للاحتلال الإسرائيلى واستهدف منزلا فى مخيم "طولكرم". 

وقالت مصادر في مخيم طولكرم، إن مسيّرة للاحتلال قصفت بصاروخين منزلاً في حارة البلاونة بمخيم طولكرم، ما أسفر عن استشهاد ستة مواطنين.

وأوضحت طواقم الإسعاف في طولكرم أنها تمكنت من نقل إصابتين إحداهما خطيرة بشظايا صاروخ من طائرة مسيّرة في الوجه والصدر والرأس، والثانية لطفل (16 عاما)، بشظية في الوجه.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت الليلة الماضية مدينة طولكرم ومخيمها من عدة محاور، ونشرت قناصتها على أسطح عدة بنايات، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها.

وأغلقت جرافات الاحتلال مدخل المخيم من جهة شارع المقاطعة بالسواتر الترابية، وجرفت شوارع المخيم وحاراته وأزقته، وأحدثت دمارا كبيرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين، وقامت بتفجير غرفة في حارة البلاونة وسط المخيم.

وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم طولكرم والمناطق المحيطة به منطقة عسكرية ومنعت التجول فيها، خاصة مربعة حنون والربايعة والبلاونة، فيما تمركزت آلياتها عند مداخل المخيم، بالتزامن مع اندلاع مواجهات عنيفة.

 







قوات الاحتلال

الاحتلال

اسرائيل

الضفة الغربية

رام الله



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