الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 38 فلسطينيا من الضفة الغربية

وقالت مصادر أمنية فلسطينية "إنه في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 17 شخصا من محافظة بيت لحم، واثنين من محافظة "الخليل" جنوب الضفة الغربية".

ومن شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال جريحا من "قلقيلية"، واثنين من "طوباس"، و14 مسعفا وجريحا من طولكرم ومخيمها حيث استشهد ستة أشخاص.

ومن وسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من بلدة "بيتوتيا" غرب محافظة رام الله والبيرة.