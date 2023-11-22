الإسكندرية غير أى وقت .. شاهد جمال البحر والطبيعة مع تحسن الأحوال الجوية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء، توافد المواطنين علي كورنيش البحر للاستماع بحالة الطقس المعتدل بعد تحسن الأحوال الجوية، عقب هطول أمطار غزيرة ورياح تزامنا مع نوة المكنسة التي شهدتها المحافظة.

وكشفت هيئة الارصاد آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار في استقرار الأحوال الجوية، كما يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى وشرق البلاد والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفئ على جنوب البلاد وجنوب سيناء، مائل للبرودة ليلاً على معظم الأنحاء.

ويشهد الخميس 23 نوفمبر و الجمعة 24 نوفمبر ،شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

أما السبت 25 نوفمبر،تكون شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة.



المواطنين يستمتعون بطقس الإسكندرية



طقس مستقر علي الإسكندرية



طقس معتدل في الإسكندرية