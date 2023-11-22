اتحاد الجمعيات يعلن إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة فعاليات الانتخابات الرئاسية

كتب مدحت وهبة

عقدت لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية ب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية اجتماعاً برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى ،رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب ، لمتابعة كافة سبل توعية المواطنين بأهمية المشاركة الفاعلة في إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة وأهمية توعية كافة المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات

أعلن الدكتور طلعت عبد القوى ،رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، أن الاجتماع أسفر عن تشكيل غرفة العمليات المركزية يكون مقرها بالاتحاد العام بالقاهرة لمتابعة كافة الفعاليات واللقاءات والأنشطة الجماهيرية للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر انعقادها أيام 10- 11- 12 ديسمبر 2023 وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالقرارات والفعاليات أولاً بأول .

وأوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أنه سيتم إنشاء 27 غرفة عمليات فرعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية وسوف تقوم الغرفة المركزية لمتابعة جميع الفعاليات التي ينظمها الاتحاد بجميع المحافظات من أجل توعية المواطنين بأهمية ممارسة حقوقهم الدستورية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وسوف تقوم الغرف الفرعية بالمحافظات بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية بمتابعة المبادرة التي أطلقها الاتحاد العام " انزل شارك مصر الأهم " لافتا الى أن غرف العمليات المركزية والإقليمية تأتي في هذا التوقيت لمتابعة كافة الفعاليات التي تنظمها الاتحادات الإقليمية والنوعية التي تعمل جميعاً تحت مظلة مبادرة " انزل شارك مصر الأهم " وذلك بهدف توعية المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية كاستحقاق دستوري للإدلاء بأصواتهم