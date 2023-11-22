إنهاء 95% من أعمال تشطيب موقف العراقية النموذجى فى الشهداء ضمن حياة كريمة

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المهندس طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية ، أنه تفقد التشطيبات النهائية بموقف العراقية النموذجي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأضاف رئيس مجلس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، أنه وجه الشركة المنفذة لتلافي كافة الملاحظات لتتناسب الأعمال مع المعايير والمواصفات المقررة.

وأكد أن موقف العراقية النموذجى، تم إنشائه على تغطية ترعة منية الواط على مساحة ٢٩٥م٢ تقريباً، وينقسم إلى ثلاث حارات، وغرفة لإدارة الموقف، ودورات مياه.

وأشار أنه تم الانتهاء من الموقف بنسبة 95%حتى الآن من خلال الشركات المنفذة للمشروع ، ضمن مبادرة حياة كريمة .

يأتي ذلك في إطار الحرص على تقليل التزاحم، وخلق سلاسة، ومرونة، ونظام في عمل، وحركة السيارات، وتنفيذاً لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.