إعلام إسرائيلي: أنباء عن استمرار جلسة حكومة الحرب لمناقشة صفقة المحتجزين

كتب محمد شرقاوى

أفادت "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها أن وسائل إعلام إسرائيلي قالت إن هناك أنباء عن استمرار جلسة حكومة الحرب لمناقشة صفقة المحتجزين.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن الاتفاق مع حماس في صفقة تبادل الأسرى يشمل بندا حول إطلاق سراح كافة الأطفال والنساء الفلسطينيات في سجون إسرائيل ، موضحة أنه عندما يصل عدد الإسرائيليين المحررين إلى 99 أحياء وأموات ستطلق إسرائيل سراح كافة الأطفال والنساء الفلسطينيين من السجون.