إعلام إسرائيلي: أنباء عن استمرار جلسة حكومة الحرب لمناقشة صفقة المحتجزين

أفادت "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها أن وسائل إعلام إسرائيلي قالت إن هناك أنباء عن استمرار جلسة حكومة الحرب لمناقشة صفقة المحتجزين.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن الاتفاق مع حماس في صفقة تبادل الأسرى يشمل بندا حول إطلاق سراح كافة الأطفال والنساء الفلسطينيات في سجون إسرائيل، موضحة أنه عندما يصل عدد الإسرائيليين المحررين إلى 99 أحياء وأموات ستطلق إسرائيل سراح كافة الأطفال والنساء الفلسطينيين من السجون.
أشارت إلى أن بنود الاتفاق تشمل إطلاق سراح 50 رهينة إسرائيلية من غير الجنود خلال الأيام الخمسة لـ وقف إطلاق النار، ومقابل كل أسير إسرائيلي سيتم إطلاق سراح ثلاث نساء وأطفال فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية، موضحة أن المرحلة الثانية من الصفقة، مقابل إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين إضافيين (ليسوا جنودا)، فسيتم تمديد وقف إطلاق النار لمدة يومين آخرين.
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