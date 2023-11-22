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إصابة 13شخص فى حادثى تصادم متفرقين بالمنيا

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 12:54 ص
إصابة 13شخص فى حادثى تصادم متفرقين بالمنيا حادث تصادم - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصيب 13شخص فى حادثي طرق متفرقين بالمنيا، الأولى اصيب فيها 6 أشخاص والثانية اصيب فيها 7 أشخاص وتم نقل المصابين للمستشفيات العامة لتلقى العلاج. 
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم  جنوب كوبري ماقوسة بمركز المنيا بين سيارة مكروباص رقم 1244 ع ن ج، باخري رقم 9318ن اد مكروباص، نتيجة التصادم من الخلف.
 
واسفر الحادث عن أصابة 6 أشخاص بينهم سيدات وتم نقلهم إلى المستشفى،افادت التحريات الاولية ان حادث تصادم وقع بين سيارتين وأسفر عن أصابة كلا من، مروه أحمد كامل 35 سنة، آيه صلاح عمر 25سنة، دعاء ناصر على22 سنة، مقيمون جميعا بقرية تلة بمركز المنيا، صبرة مجدي اسماعيل 37سنة، خالد صلاح عمر24 سنة، حسن أحمد حسن70 سنة
 
كما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق المحيط و تحديداً أمام  نزلة رومان بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، واسفر الحادث عن أصابة 7أشخاص بأصابات متنوعه وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى العام.
 
وقد تحرر محضر بالواقعتين وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق. 






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