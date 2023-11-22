إشادة عالمية بجهود مصر وقطر فى الهدنة بين حماس وإسرائيل.. إنفوجراف

لاقت التوصل لهدنة إنسانية فى قطاع غزة والوصول لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن، إشادات دولية وإقلييمية بجهود مصر وقطر فى التوصل لذلك بين حماس وإسرائيل.

وجاءت الإشادات كالتالى:

- رحب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بالإعلان عن اتفاق لإطلاق سراح الرهائن والتوصل لهدنة إنسانية فى قطاع غزة

- أستراليا تشكر مصر لدعم المدنيين بغزة وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية وونج إن وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام كان "خطوة مهمة وضرورية"، ويجب على الجميع العمل من أجل "سلام دائم وطويل الأمد"

- مارك روتة رئيس وزراء هولندا قدم الشكر لمصر وقطر على اتفاق الهدنة وتحرير الأسرى وعلى جهود خفض التصعيد فى قطاع غزة

- اليمن يرحب بإعلان التوصل لاتفاق هدنة إنسانية فى قطاع غزة، وأشادت الخارجية اليمنية بجهود قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية فى التوصل لإعلان الهدنة.

- اليونان ترحب بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين بحسب بيان جورج جيرابيتريتيس وزير الخارجية.